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"KKTC devletinin tanınması için derhal harekete geçmeliyiz"

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TMT Mücahitler Derneği: “Bizlere kalan yegane seçenek KKTC devletinin tanınması için derhal harekete geçmek”

"KKTC devletinin tanınması için derhal harekete geçmeliyiz"
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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, KKTC’nin uluslararası hukukta saygın bir yeri olduğunu, baskılara rağmen bağımsızlığını koruduğunu kaydederek, Rumların tavırları nedeniyle Kıbrıs sorununun çözümünün mümkün olmadığını, KKTC’nin tanınması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. 
Dernek Genel Başkanı Yılmaz Bora, yazılı açıklamasında, “Mont Pelerin ve Crans Montana’daki görüşmeler Rumların akıl almaz istekleri karşısında başarısızlıkla son buldu. Başarısızlığın tek sebebinin 50 yıldan beri devam ettirdikleri ve değişmeyen Enosis zihniyetleri olduğu herkesçe kabul ediliyor. Bizlere kalan yegane seçenek KKTC devletinin tanınması için derhal harekete geçmek olmalıdır” dedi.  Bora, şunları dile getirdi:
“55 yıldır eşit ortağı olduğumuz Kıbrıs Cumhuriyeti’nden bizleri silah zoru ve terörle dışlamış gayri meşru Güney Kıbrıs Rum Yönetimi karşısında yaşadığımız gerçekler dikkate alındığında, siyasi düşüncemiz ne olursa olsun hep birlikte devletimiz ve onun yegane hamisi Anavatanımız Türkiye ile kararlı bir şekilde Atatürk’ün gösterdiği onurlu yoldan yürüyerek haklı olarak elde ettiğimiz bağımsızlığımızı korumalıyız.”
Bora, KKTC’yi yıkamayan Rum devletinin büyük bir algı operasyonu yaptığını da söyleyerek, “Kıbrıs Türklerin kendiliğinden KKTC’den vazgeçmesini sağlamaya çalışıyorlar” dedi.

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