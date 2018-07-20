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"Kıbrıs Türkü yarınlarını güvence altına alma peşindedir"

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"Kıbrıs Türkü yarınlarını güvence altına alma peşindedir"
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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda,  20 Temmuz Barış Harekatı’nın Kıbrıs Türkü’nün geleceğini teminat altına aldığını belirtti. Çaluda, adanın eşit ve ortak sahibi olarak bizleri hürriyete kavuşturduğunu belirterek, o günden beri Kıbrıs Türk halkının hürriyet için verdiği mücadelede baskılara bir kez daha boyun eğmeyeceğini kanıtlayarak, bağımsızlığını ispatladığını söyledi.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniye mesaj yayımladı.

Çaluda, mesajında, 20 Temmuz 1974’ten beri tesis edilen barışın temellerini sağlamlaştırmaya yönelik beklentilerin devam ettiğini dile getirerek, “Unutulmasın ki bir anlaşmaya varılamamasının tek sebebi uzlaşmaz ve adaya hakim olma düşüncesinden vazgeçemeyen Rum zihniyetidir” dedi.

Kıbrıs Türk Halkı’nın, günü kurtarmanın değil, yarınlarını güvence altına alacak, adadaki gerçeklere dayanan sağlam bir çözümün peşinde olduğunu ifade eden Çaluda, Kıbrıs Türk halkının artık geçmişin acı hatıralarının bilinciyle yaşadıklarını unutmadan, gelecek nesillere barış ve huzur dolu bir gelecek bırakmak için çalıştığını vurguladı.

Çaluda mesajını şöyle tamamladı;
“Bu bağlamda bugün törenlerle ülkemizin dört bir yanında kutlanan, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 44. yıldönümünde, bu toprakları vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anar, kahraman Mehmetçik ve Mücahidimize sonsuz şükranlarımızı sunarız”

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