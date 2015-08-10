'Kıbrıs Cumhuriyeti'nden 150 Milyar dolar alacağımız var'

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıslı Türklerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden alması gereken 150 Milyar USD değerinde bütçe payı olduğunu savunarak, 52 yıldır alınmayan bu pay için...

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıslı Türklerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden alması gereken 150 Milyar USD değerinde bütçe payı olduğunu savunarak, 52 yıldır alınmayan bu pay için girişim yapılmasını istedi.

Dernek Başkanı Işık, Avrupa Birliği’nin bu payı Kıbrıslı Türklerine doğrudan ödemesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurulması gerektiğini de ifade ederek, bu konuda hükümete ve Dışişleri Bakanı‘na çağrı yaptı.

Yazılı açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin 1960 Cumhuriyeti’ndeki bütçe payının bugüne kadar görüşme masasına getirilmediğini de savunan Işık, “Görüşmeler haklarımızın korunmasından ziyade Kıbrıslı Rumlarının taleplerinin değerlendirildiği bir sürece dönüştürüldü“ iddiasında bulundu