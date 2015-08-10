banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

'Kıbrıs Cumhuriyeti'nden 150 Milyar dolar alacağımız var'

banner27

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıslı Türklerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden alması gereken 150 Milyar USD değerinde bütçe payı olduğunu savunarak, 52 yıldır alınmayan bu pay için...

'Kıbrıs Cumhuriyeti'nden 150 Milyar dolar alacağımız var'
banner137

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıslı Türklerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden alması gereken 150 Milyar USD değerinde bütçe payı olduğunu savunarak, 52 yıldır alınmayan bu pay için girişim yapılmasını istedi.
Dernek Başkanı Işık, Avrupa Birliği’nin bu payı Kıbrıslı Türklerine doğrudan ödemesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurulması gerektiğini de ifade ederek, bu konuda hükümete ve Dışişleri Bakanı‘na çağrı yaptı.
Yazılı açıklamasında, Kıbrıslı Türklerin 1960 Cumhuriyeti’ndeki bütçe payının bugüne kadar görüşme masasına getirilmediğini de savunan Işık, “Görüşmeler haklarımızın korunmasından ziyade Kıbrıslı Rumlarının taleplerinin değerlendirildiği bir sürece dönüştürüldü“ iddiasında bulundu

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.