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"Kanseri kader olmaktan çıkaralım"

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"Kanseri kader olmaktan çıkaralım"
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Biyologlar Derneği, kanserin temel nedenlerinin kalıtsal faktörler, beslenme faktörleri ve çevrenin etkisi olduğunu belirterek,  “Sahip olduğumuz genetik mirasın etkisine rağmen beslenme alışkanlıklarımızı ve çevre koşullarımızı iyileştirmek elimizde. Kanseri kader olmaktan çıkaralım” dedi.

Biyologlar Derneği adına yazılı açıklama yapan Sedef Gürsoy Kutlu, devletin, halkının sağlıklı besin tüketimi ve sağlıklı çevrede yaşaması için gereken koşulları  sağlaması ve koşulların sağlanması için de yasaları uygulaması gerektiğini kaydederek, “Bizlere düşen görev de, bilinçli olmak, kendi sağlığımız ve çevre sağlığımız için sorgulamaktır” ifadelerini kullandı. 

Çevrenin her geçen gün kirlendiğini ve bu konuda  yeterince duyarlılık gösterilmediğini,  yaptırımların uygulanmadığını ifade eden Kutlu,  çöp sorununa kalıcı çözümler bulunması,  geri dönüşümün süratle uygulanması için gerekli yasa ve teşviklerin devlet eliyle yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kutlu, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında naylon poşetin tamamen yasaklanması ve  solar enerji üreten panelleri ekonomik anlamda daha cazip hale getirmek gerektiğini ifade etti.

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