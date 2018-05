"Kaliteli ve ucuz fiyata süt üretmek devlet politikası olmalı"

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Can, Süt ve süt ürünlerinin besin değeri olarak son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla hem kaliteli, hem de ucuz fiyata süt üretimini sağlamak bir devlet politikası olmalıdır” dedi

Gıda Mühendisleri Odası (GMO), Dünya Süt Günü nedeniyle “Süt ve süt sektöründeki gelişmeler” konulu konferans düzenliyor.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Süt İşleme ve Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurcan Koca’nın konuşmacı olarak yer alacağı Sanayi Odası’ndaki konferans, pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak

SÜT ÜRETİMİNİ SAĞLAMAK BİR DEVLET POLİTİKASI OLMALIDIR

GMO Başkanı Sıdıka Can, Dünya Süt Günü’nün, global bir gıda olan sütle ilgili üretim teknolojileri, tüketim alışkanlıkları ve genel insan sağlığı üzerindeki etkilerin paylaşıldığı bir farkındalık platformu yarattığını belirtti.

Süt ve süt ürünlerinin besin değeri olarak son derece önemli olduğuna dikkat çeken Can, “Dolayısıyla hem kaliteli, hem de ucuz fiyata süt üretimini sağlamak bir devlet politikası olmalıdır” dedi.

Can, kalite ve fiyat için izlenmesi gereken yöntemin, hammadde üretimi aşamasında direk olarak süt üreticisinin devlet tarafından bilinçlendirilmesi, denetlenmesi ve en önemlisi teşvik edilmesiyle sağlanması olduğunu belirtti.

Ekonomik ve kültürel değeri çok büyük olan süt ürünlerinden Hellim için 2012 yılında Sanayi Odası başkanlığında başlatılan tescil uygulaması kapsamında ülkedeki küçükbaş süt oranının yetersiz kaldığını dile getiren Can, şunları kaydetti:

“Hellimin tesciline göre yüzde 30 koyun-keçi/sütü içermesi gerekmektedir. 2012’den bu yana gündemde olan hellimin tescili ve buna bağlı olarak küçük baş sütünün arttırılması gerekliliği ile ilgili bütün açıklamalara rağmen bu konuda hiçbir icraat yapılmamış ve halen ülkemizdeki küçükbaş süt oranı yeterli miktara ulaşmamıştır. Küçükbaş süt üretimini arttırmak için politikalar izlenmesi kaçınılmazdır” dedi.

Hellimin tescili ile ilgili yapılan denetimler sonucunda Veteriner Dairesi tarafından süt imalathanelerinde gıda güvenliği açısından yapılması gereken denetimlerin yetersiz olduğunu tespit ettiklerini de belirten Can, hem halk sağlığını korumak, hem de yerli ürünlerin dünya standartlarında rekabet edebilir seviyeye ulaşabilmesi adına gıda güvenliği ile ilgili denetimlerin daha etkin şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Can, “Süt ve süt ürünleri üretiminde tarladan çatala kadar olan süreçte hem ekonomik verimlilik hem de gıda güvenliği çerçevesinde kaliteli üretim devlet tarafından teşvik edilmeli ve yasal mevzuatlarla hayata geçirilmelidir” mesajını verdi.