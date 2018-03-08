Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eşi Meral Akıncı, yayınladığı 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü mesajında, KKTC’de de kadın hakları konusunda verilmesi gereken mücadelenin henüz çok başında olunduğuna işaret ederek, “Ülkemizdeki tüm kadınlardan ev içi şiddet yasasının geçmesi için etkin destek istiyoruz” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, günümüzde güçlü bir toplum yapısının, kadının iş yaşamı ve karar mekanizmalarındaki yerinin gereken düzeye yükselmesiyle meydana geleceğini kaydetti.

Meral Akıncı, kadınların yaşamlarını değiştirmek, dönüştürmek için bıkmadan usanmadan çaba harcayan kadınlara katılmanın tam zamanı olduğunu vurguladı.

Meral Akıncı, yayınladığı 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü mesajında, KKTC’de de kadın hakları konusunda verilmesi gereken mücadelenin henüz çok başında olunduğuna işaret ederek, “Ülkemizdeki tüm kadınlardan ev içi şiddet yasasının geçmesi için etkin destek istiyoruz” dedi.

Meral Akıncı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadın hakları konusundaki ivmeyi harekete geçirmek, kırsalda ve kentte yaşayan kadınları güçlendirmek, kadın haklarını talep etmek ve çalışan tüm kadınları kutlamak için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Meral Akıncı, kadının toplum içerisinde kültürel, toplumsal rolü, ruhsal-içsel tanımlaması ve bunların temsiliyle kendini gösterdiği takdirde, toplumun da onu bu şekilde kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak,

şöyle devam etti:

“İşte o zaman toplumun tüm bireyleri aynı fırsatlardan faydalanacaktır ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kırsal kesimde yeterli yaşam standartlarını sağlamak için acil eylemlere ihtiyacı gündeme getirmek gerekecektir.

Bu çerçevede kadınların eğitim seviyesinin arttırılması, sağlık, siyaset ve kamu yaşamına katılmada kadınlara eşitlik tanınması, kadınların rol ve sorumluluklarına ilişkin kalıp ve yargılarla mücadele edilmesi, aile içinde kararların ortak alınması, ailede kız ve erkek çocuklarına eşit davranılması, kadınların şiddete uğramasını engelleyecek yasal düzenlemelerin bir an önce yürürlüğe sokulması şarttır.”

Çalışmanın, kadının dünyaya bakışını değiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda toplumsal statüsünü yükselterek erkeğin arkasında değil, yanında, onunla birlikte eşit fırsatları kullanarak topluma katılmasını sağladığını belirten Meral Akıncı, günümüzde kentsel olsun kırsal olsun, kadının iş yaşamındaki ve karar mekanizmalarındaki oranının olması gereken yere çıkması durumunda güçlü bir toplum yapısının meydana geleceğini vurguladı.

“Kadının toplumsal olarak destek görmediği durumlarda, annelik görevi de zayıflar. Hâlbuki güçlü anne, güçlü toplum demektir. Toplumun gelişmesinde bunun önemi tartışılamaz” diyen Meral Akıncı, KKTC’de ve dünyada her bir kadının sağlık, mutluluk, eşitlik ve güven içerisinde hayatını idame ettirebilmesi için gerek yasal mevzuat gerekse de sosyal ve siyasi uygulamalardaki eksiklik ve zayıflıkların giderilmesi için çalışmaların yürütülmesini arzuladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “Biz kadınlar kendi öz değerlerimizin ve öz saygınlığımızın farkına varmadıkça düzen de bize ait hakları kendiliğinden vermeyecektir. 8 Mart’ta kadınların yaşamlarını değiştirmek, dönüştürmek için bıkmadan usanmadan çaba harcayan kadınlara siz de katılın... Zamanı şimdidir” ifadelerini kulandı.