İŞAD Maliye Bakanı ziyaret etti

Kuzey Kıbrısta çözümsüzlük şartlarında genel bütçede denkliğin doğru bir politika olmadığı buna karşı cari bütçede denk bütçenin doğru bir hedef olduğuna inanıyoruz .Çözümsüzlük...

Kuzey Kıbrısta çözümsüzlük şartlarında genel bütçede denkliğin doğru bir politika olmadığı buna karşı cari bütçede denk bütçenin doğru bir hedef olduğuna inanıyoruz .Çözümsüzlük şartlarında ve çözümden sonra bir süre daha Türkiye’nin yapacağı yardımların tamamen genel siyasetin ve halkın karar vereceği şekile yatırım bütçesi yapılması gerekecektir. Böyle bir şey hem vatandaşlık kavramını vergi bilincini ve siyasetin kalitesini artıracaktır.

Cari bütçede denklik ise geldiğimiz aşamada gelirlerin artırılmasından çok cari giderlerin azaltılması veya dondurulması ile sağlanabilir.

Bu amaçla özellikle transferler kalemine ciddi yapısal reformlar yapılması gerekmektedir. Bu Cari bütçeye yapılacak Reformlar içerisinde bazı KİT lerin özelleştirilmesi bazı sektörlerde liberasyon sağlanması bazı bütçe dışı idarelerin tavsiyesi bazılarının da özerkleştirilmesi gerekmektedir.

Özellikle Tarıma uygulanan sübvanseye ve teşvik poletikalarının acilen ülke imkanlarına ve şartlarına göre yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Bakanlığınız bu dönemde AB ye uyumluk açısından ciddi reformların ve yasaların uyumlaştırılmasında çok önemli bir fonksiyona sahiptir. Bunun önemine de dikkat çekmek istemekteyiz

Bu duygularla sizlerle yakınen çalışmak istediğimizi her türlü katkıyı yapacağımızı da arzder

Saygılar sunarız

İŞAD YK adına

Başkan