İnsan Hakları Derneği,Kıbrıslı Türklerin psikolojik gerçeğin Stockholm Sendromu olduğunu savundu.

Kıbrıslı Türklerin, psikolojik gerçeğin Stockholm Sendromu olduğunu savundu.

İnsan Hakları Derneği, Kıbrıslı Türklerin, ekonomisi batmış, iflas etmiş, AB’ye 40 Milyar Euro borcu ve 100 Bin işsiz genci olmasına rağmen Kıbrıslı Rumlar ile tek devlet çatısı altında yaşama beklentilerinin altında yatan psikolojik gerçeğin Stockholm Sendromu olduğunu savundu.

Açıklamada, ”Bir tür psikolojik bozukluk olan ‘Stockholm Sendromu’ baskıcı kişilerin veya tarafların (Kıbrıs Rumları) baskı yaptıkları kişi veya tarafın (Kıbrıs Türkleri) üzerinde şiddete kadar varan uygulamaları neticesinde; baskı yapılan kişinin/tarafın baskıyı uygulayan kişiye/tarafa karşı duyduğu sempati, sevgidir. Baskı ve şiddet uygulayan kişilere veya tarafa karşı (Rumlar) duydukları sevgi o kadar yoğun olabiliyor ki kendilerini (Türkleri) kurtarmak isteyen kişilere veya tarafa karşı direniş bile gösterebilecek hatta onlara karşı kendi cellatlarını koruyabilecek düzeye ulaşabildiği psikologlar tarafından vakaları günümüzde bile tespiti yapılmış bulunmaktadır” denildi.