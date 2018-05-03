“İki ayrı devlet isteyenlere en güzel cevap”

KTÖS, Akıncı’nın, Guterres Belgesi konusunda yaptığı açıklamaların iki ayrı devlet talebinde bulunanlara verilen en güzel cevap olduğunu kaydetti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Guterres Belgesi konusunda yaptığı açıklamalar ve Rum tarafına çağrısının “yerinde bir çıkış olduğunu” belirterek, destek açıklaması yaptı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Elcil, Akıncı’nın açıklamalarına yönelik “Kıbrıs Türk Toplumu’nun iradesini hiçe sayan ve iki ayrı devlet talebinde bulunanlara verilen en güzel cevap olduğunu vurgulamak isteriz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili UBP ve YDP’nin tutumuna yönelik eleştirilerde bulunan, “Akıncı’nın çıkışı doğru ve yerindedir” diyen Elcil şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta ‘Hatay Modeli’ bir referanduma hazırlık yapan TC bilmelidir ki, iki ayrı devlet modeli 1983 yılından beri yürürlüktedir ve sonuçları da ortadadır. KKTC bunun için kurulmuştur ve iki ayrı devlet modeli olarak denenmiştir. Kıbrıs Türk Toplumu’nun siyasi iradesini gasp ederek, baskı ve tehditlerle yaratılan bu düzende kaybeden hep Kıbrıslı Türkler olmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve buradaki haklarımızı da ortadan kaldıracak, AB vatandaşlığımızı sonlandıracak yeni bir macerayı şiddetle reddederiz.”

Akıncı’nın Guterres Belgesi çerçevesinde görüşmeyi tekrardan başlatma girişimine Kıbrıslı Rumların da destek vermesinin şart olduğunu kaydeden Elcil, “Bilinmelidir ki, çözümü Kıbrıslılar bulacaktır. Bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturan Sayın Anastasiadis, Türkiye ile ayrı devlet konusunda NATO ve AB ile yaptığı dolaylı görüşmelerden derhal vazgeçerek, Sayın Akıncı ile Kıbrıs’ta sonuç alıcı sürece katılmalıdır” ifadesini kullandı.