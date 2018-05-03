banner107
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
Gayrimenkul Fuarı’na Serbil İnşaat damgası
26 0
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
YDÜ’lüler, şampiyonluklara kulaç attı
28 0
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
37 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
384 2
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
60 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
597 0
Kiralık araç cayır cayır yandı
Kiralık araç cayır cayır yandı
276 0
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
244 0
banner82
banner147

“İki ayrı devlet isteyenlere en güzel cevap”

banner27

KTÖS, Akıncı’nın, Guterres Belgesi konusunda yaptığı açıklamaların iki ayrı devlet talebinde bulunanlara verilen en güzel cevap olduğunu kaydetti

“İki ayrı devlet isteyenlere en güzel cevap”
banner137

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı’nın, Guterres Belgesi konusunda yaptığı açıklamalar ve Rum tarafına çağrısının “yerinde bir çıkış olduğunu” belirterek, destek açıklaması yaptı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Elcil, Akıncı’nın açıklamalarına yönelik “Kıbrıs Türk Toplumu’nun iradesini hiçe sayan ve iki ayrı devlet talebinde bulunanlara verilen en güzel cevap olduğunu vurgulamak isteriz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili UBP ve YDP’nin tutumuna yönelik eleştirilerde bulunan, “Akıncı’nın çıkışı doğru ve yerindedir” diyen Elcil şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta ‘Hatay Modeli’ bir referanduma hazırlık yapan TC bilmelidir ki, iki ayrı devlet modeli 1983 yılından beri yürürlüktedir ve sonuçları da ortadadır. KKTC bunun için kurulmuştur ve iki ayrı devlet modeli olarak denenmiştir. Kıbrıs Türk Toplumu’nun siyasi iradesini gasp ederek, baskı ve tehditlerle yaratılan bu düzende kaybeden hep Kıbrıslı Türkler olmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve buradaki haklarımızı da ortadan kaldıracak, AB vatandaşlığımızı sonlandıracak yeni bir macerayı şiddetle reddederiz.”

Akıncı’nın Guterres Belgesi çerçevesinde görüşmeyi tekrardan başlatma girişimine Kıbrıslı Rumların da destek vermesinin şart olduğunu kaydeden Elcil, “Bilinmelidir ki, çözümü Kıbrıslılar bulacaktır. Bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturan Sayın Anastasiadis, Türkiye ile ayrı devlet konusunda NATO ve AB ile yaptığı dolaylı görüşmelerden derhal vazgeçerek, Sayın Akıncı ile Kıbrıs’ta sonuç alıcı sürece katılmalıdır” ifadesini kullandı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.