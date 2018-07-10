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"Hükümet halkı Müşavirlik Yasası, vatandaşlıklar, atamalarla oyalamamalı"

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Döviz kurlarındaki artışa karşı hükümetin önlem almadığını savunan HAK-SEN Genel Sekreteri Yılmaz, halkı Müşavirlik Yasası, vatandaşlıklar, atamalar, kamu reformu gibi popülist konularla oyalamaya çalıştığını, halkın alım gücünün korunması ve yükseltilmesi için somut adım atmadığını iddia etti

"Hükümet halkı Müşavirlik Yasası, vatandaşlıklar, atamalarla oyalamamalı"
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamları eleştirerek hükümete, özel sektör çalışanlarını, köylüyü, sosyal yardım alanları, emekliyi ve dar gelirliyi ferahlatacak önlemleri bir an önce alma çağrısında bulundu. 
Yazılı bir açıklama yapan Yılmaz, “Asgari ücreti yeniden belirlemeden, hayat pahalılığını yansıtmadan, daha vermeden almakta hiçbir sakınca görmeyenleri şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı. 
Döviz kurlarındaki artışa karşı hükümetin önlem almadığını savunan Yılmaz, halkı Müşavirlik Yasası, vatandaşlıklar, atamalar, kamu reformu gibi popülist konularla oyalamaya çalıştığını, halkın alım gücünün korunması ve yükseltilmesi için somut adım atmadığını iddia etti. 
Yılmaz, “Hükümet, 5 ay 7 günlük mesaisini Müşavirlik Yasası gibi tartışmalı yasalarla harcayacağına vergi ve kamu yönetimi reformuna harcasaydı bugün bu zamları yapmak zorunda kalmazdı” iddiasında bulundu.
HAK-SEN Genel Sekreteri Yılmaz açıklamasında “Yılın en sıcak günlerinde elektrik kullanımının zorunlu olduğu bu aylarda zam yapmak, insaf sınırlarını fukaranın son kuruşu ile geçmek demektir. Döviz kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sonrası, akaryakıta yapılan büyük zamlara, halkın yeterince örgütlü tepki göstermemesi, yeni zamlara elverişli ortam hazırlıyor” ifadelerine yer verdi.

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