“Halkın malını yabancı şirkete peşkeş çektirmeyeceğiz”

Karaoğlanoğlu’ndaki son deniz kenarını da betona boğmak için her türlü yola başvurulmaya devam edildiğini savunan Girne İnisiyatifi, halkın malı olan 15 dönümlük kamu arazisinin gerçek sahiplerine iade edilmesini talep etti

Girne İnisiyatifi,Karaoğlanoğlu’nda halkın malı olan 15 dönümlük kamu arazisinin gerçek sahiplerine iade edilmesini, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın aldığı yanlış kararından bir an önce geri dönmesini talep ettiklerini açıkladı.

İnsiyatif yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili yapılan eylemleri hatırlatarak, Karaoğlanoğlu’ndaki son deniz kenarını da betona boğmak için her türlü yola başvurulmaya devam edildiğini savundu.

“Konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğimizi ve yasal haklarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlı olduğumuzu, baskıya karşı da sessiz kalmayacağımızı, gücümüzü de haklılığımızdan, yeşile ve çevreye olan saygımızdan, yurdumuza olan sevgimizden aldığımızı, tüm kamuoyu duysun ve bilsin isteriz” denilen açıklamada,

Girne İnisiyatifi açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Edinilen bilgiye göre bahse konu otel inşaatı için henüz olumlu rapor vermeyen Çevre Dairesi üzerinde, peşkeş için olumlu rapor vermesi için bakanlığın ve bürokratların baskısı sürmektedir.

Yasalara ve çevreye saygılı memurlarımızın emekleri bir kez daha saygısızca çiğnenmek, yok sayılmak ve baskı ile değiştirilmek istenmektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur ve tarafımızdan şiddetle protesto edilir.

Yeni çıkan İmar Planında artık beş yıldızlı otele doyduğu söylenen Girne’de, zorla, üstelik de kültür ve tarihi mirasların bulunduğu bir noktada, Ayorgililerin denizle bağlantısının kesileceği 15 dönümlük bu arazinin yabancı bir şirkete peşkeş çekilmeye çalışılması hiçbir biçimde yurt sevgisi ile açıklanamaz.

Bu olsa olsa, kültürel ve tarihsel mirasa, toprağa, yeşile, temiz denize karşı duyulan sevgisizlik, betona, kumarhanelere, sabahın 4’üne kadar gürültülü müziğe ve kendi halkının uyku hakkına ve temiz hava almasından zerre kadar umuru olmayan yöneticiler tarafından yapılan bir müdahaledir”.