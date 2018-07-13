“Erdoğan’ın Anıttepe’yi ziyaret etmemesi üzdü”

Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkanı Ahmet İşcan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde toplumsal mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki anıt mezarını ziyaret etmemesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

İşcan yaptığı yazılı açıklamada, konu hakkında iki gündür açıklama beklediklerini, bu açıklamanın gelmemesi üzerine de basın bildirisiyle derneklerinin görüşlerini kamuoyuyla paylaşmayı görev bildiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün mozolesinin bulunduğu Anıttepe’ye gitme nedenini soran İşcan, “Bu davranışın ne protokol kurallarına, ne de iki kardeş ülke ilişkilerine faydası olur. Olsa olsa, bu protokolü düzenleyen yetkili birimlerin, liderimiz Dr. Küçük’ün manevi mirasına ve aziz hatırasına ve dolaysıyla Kıbrıs Türkü’ne saygılarının olmadığıdır” dedi.

Ahmet İşcan, Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünden sonraki günlerde KKTC’ye gelen Türkiye’nin eski başbakanlarından Bülent Ecevit’in ilk gittiği yerin Anıttepe olduğunu anımsattı.