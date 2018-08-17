“Erdoğan hakkındaki iddialar asılsız”

KIB-TEK eski müdürü Gürcan Erdoğan hakkında avukatı Şefik Aşçıoğulları tarafından açıklama yapıldı. Aşçıoğulları, gazetelerde asılsız haberlerin yer aldığını söyleyerek, “Müvekkilim hakkında mevcut bir ceza davası yoktur” dedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) eski Genel Müdürü Gürcan Erdoğan “yetki aşımı ve usulsüz ödeme” suçlamasıyla önceki gün mahkemeye çıkarılmış ve teminatla serbest bırakılmıştı.

“Elektrik İnkişaf Yasası, kamu görevlisinin yalan beyan ve raporu, evrak sahteleme ve tedavüle sürme, yetki aşımı, kurumun zarar uğratılması” gibi farklı suçlamalarla mahkemeye çıkarılan Gürcan Erdoğan hakkında dün avukatı Şefik Aşçıoğulları tarafından açıklama yaptı.

Aşçıoğulları, gazetelerde asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını söyleyerek, Müvekkilim hakkında şuan mevcut bir ceza davası dahi bulunmamaktadır” dedi.

Müvekkilim olarak bulunan Sn. Gürcan Erdoğan’ın yaşamış olduğu hukuki süreç ile ilgili olarak bazı gazetelerde asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığını müşahade etmiş bulunmaktayız.

“KIB-TEK eski Müdürü Gürcan Erdoğan tutuklandı” ve benzeri nitelikteki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını, gerçeklerin ise aşağıda belirtildiği şekilde olduğunu bilgilerinize sunarız:

Müvekkilim Sn. Gürcan Erdoğan ile ilgili olarak, KIB_TEK müdürlüğü yaptığı esnada, imzasına sunulan bordroları imzalaması gerekçesiyle cezai soruşturma başlatılmıştır. Müvekkilim, Polislik görevini icra eden tahkikat memurunun bildirimi üzerine, yargılama sürecini hızlandırmak amacıyla kendisinden talep edildiği şekilde davranmıştır. Müvekkilim ile ilgili olarak basında çıkan “Tutuklandı” veya “Mağusa Devlet Hastanesinde yatılı olarak tedavi görüyordu” meyanındaki açıklamaların ise hiçbiri doğru değildir. Müvekkilim tutuklanmadan, kendisinden istenilen saatten önce Lefkoşa Ceza Mahkemesinde hazır bulunmuş ve KKTC Yargı sistemi gereği, aleyhine açılma ihtimali bulunan Davada hazır bulunmasını sağlamak amacıyla, rutin olarak adlandırılan teminata bağlanma sürecine tabi tutulmuştur.

Müvekkilim hakkında şuan mevcut bir ceza davası dahi bulunmamaktadır. Bu bir yana, müvekkilimin, hakkında bir ceza davası ikame edilse dahi, bu davadan beraat etme ihtimali vardır.

“Suçluluğu Muhterem Mahkeme önünde ispat edilinceye değin herkes masumdur”. Bu ilke, “masumluk karinesi” olarak bilinmekte olup, Ceza Hukukunun temel ilkelerinden, belki de en önemlilerinden, birisidir.

Basında çıkan haberlerin içeriğinde ise, müvekkilim sanki bu suçu işlemiş ve sanki Muhterem Mahkemece mahkûm edilmiş gibi bir intiba yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu haberlerin gerçekleri yansıtmadığını kamuoyuna duyurmayı bir vazife bilirim.

Saygılarımla,”