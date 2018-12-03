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"Engelsiz Yaşam Evi’nin halen açılamaması büyük bir zafiyet "

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Engellilerimizin istihdam sorunları başta olmak üzere diğer bütün sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesinde görevin hükümete ve ilgili bakana düştüğünü belirten Savaşan, ülke için elzem bir ihtiyaç olan Engelsiz Yaşam Evi’nin halen açılamamasının büyük bir zafiyet olduğunu kaydetti

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"Engelsiz Yaşam Evi’nin halen açılamaması büyük bir zafiyet "
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 Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, bütün yurttaşlarının sosyal ve ekonomik hayatın içinde yer almadığı, kaynaşmadığı, eşit olanak ve haklara sahip olmadığı toplumlarda birlik ve beraberlikten, sürdürülebilir kalkınmadan bahsedilemeyeceğine belirtti.

Savaşan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumun kırılgan gruplarıyla e uyum ve beraberliğin sağlanmasının hukukun en temel ilkesi olan eşitlikle mümkün olabileceğini belirterek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engellilerin sorunlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve taleplerine kulak vermek açısından son derece önemli bir gün olduğunu vurguladı.

ŞEHİRLER ULAŞILABİLİR OLMALI...

Sosyal ve ekonomik yaşama tam katılım ve eşitlik ilkesi doğrultusunda engelli yurttaşların üretken ve özgür bireyler olarak hayatlarını idame ettirebilmeleri hususunda herkese görev düştüğünü belirten Savaşan, şu ifadelere yer verdi:

“Engelli insanlarımızın, kimsenin yardımına ihtiyaç duymaksızın hayatın bütün alanlarında yer alması, nitelikli ve erişilebilir eğitim imkanlarına sahip olması, şehirlerin ulaşılabilir yapıya kavuşturulması gibi son derece doğal taleplerinin yerine getirilmesinde ve bu bilincinin toplumun her kesimine yayılmasında hükümete, Cumhurbaşkanı’na, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine çok büyük görevler düşmektedir.” 

“GÖREV HÜKÜMETİN VE İLGİLİ BAKANINDIR...”

Engellilerimizin istihdam sorunları başta olmak üzere diğer bütün sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesinde görevin hükümete ve ilgili bakana düştüğünü belirten Savaşan, ülke için elzem bir ihtiyaç olan Engelsiz Yaşam Evi’nin halen açılamamasının büyük bir zafiyet olduğunu kaydetti.

Engelsiz Yaşam Evi’nin bir an önce açılması için ilgili bütün tarafları daha duyarlı olmaya davet eden Savaşan, KKTC’de bugüne kadar engelliler için sorumluklarını yerine getiren kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve insanlara teşekkür ederek, engelsiz bir ülke diledi.

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