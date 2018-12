“Emirname yeniden düzenlenerek yasallaşmalı”

DAÜ Rektörlüğü, Emirname’nin yeniden düzenlenerek bir an önce yasallaşması, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın da en geç bir yıl içinde yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, İmar Yasası’nda bir ara dönem planlama aracı olarak yer alan Emirname’nin tanımına ve amacına uygun olarak sadeleştirilip yeniden düzenlenerek bir an önce yasallaşması, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın en geç bir yıl içinde yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkmasının en uygun seçenek olduğu duyurdu.

DAÜ Rektörlüğü tarafından son günlerde gündemde olan İmar Planı ve Emirname konularında yapılan yazılı açıklamada, Planlama Sistemi’ndeki eksik ve aksaklıkların zaman kaybedilmeden giderilmesinin, planlama süreçlerinin tepki değil, destek görmesine yardımcı olacağına inanç belirtildi.

Kaynakları kıt bir ada ülkesi olarak planlı gelişmenin sağlanması, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin, her kesimin hem hakkı hem de önceliği olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Doğu Akdeniz Üniversitesi bu yolda her türlü katkıyı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

DAÜ’nün topluma katkıya verdiği önem ve planlı gelişmenin kentlerin yaşam kalitesi ve yaşanabilirliği açısından öneminin bilinci ile planlama ve kentsel tasarım konularında, ilgili Bakanlıklar ve Belediyelerden talep/davet gelmesi durumunda her türlü katkıyı koymayı görev bildiğine dikkat çekilen açıklamada, katkıda bulunulan çalışmalara değinildi.

Bugünlerde gündemde olan Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı çalışmaları kapsamında, İmar Planı alanı içindeki 23 köyde mevcut durum belirleme çalışmasının DAÜ Mimarlık Bölümü ve Şehir Planlama Dairesi ortaklığında yürütüldüğü ve tamamlanma aşamasında olduğu ifade edilen açıklamada, bir sonraki aşamada, plan kararlarının alınması ve halkın katılımı süreçlere de gereken katkı ve destek verileceği vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı yürürlüğe girinceye kadar “kamu yararı” göz önünde bulundurularak, gelişme baskılarını kontrol etmek, gelişmenin sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış olan Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi Bölgesi Emirnamesi’nin (taslak) geçtiğimiz günlerde çok sert tartışmalara neden olmasını, ardından medyada bilimsel ve yasal gerçekliklerle ilişkisi olmayan birçok yorumun yapılmasının üzüntü ve kaygı ile izlendiği de belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İmar Planları hazırlanması sürecinde Emirname çerçevesinde ortaya çıkan bu tartışma ortamı, planlı gelişme gelenek ve görgüsünün, planlamaya ilişkin gerekli altyapısının bugüne dek sağlanamamış olması; ülkemizde şimdiye dek Emirnamelerin amacını aşarak uzun yıllar neredeyse İmar Planı yerine yürürlükte kalması sonucunda ortaya çıkan güvensizlik neticesinde oluşmaktadır.”