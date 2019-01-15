banner255
Romantik Devrimci 117 yaşında
Romantik Devrimci 117 yaşında
7 0
Doğayı kirletmek bu kadar kolay
Doğayı kirletmek bu kadar kolay
11 0
 
Zaroğlu, Dome Hotel’e talip oldu
Zaroğlu, Dome Hotel’e talip oldu
17 0
Dr. Küçük’ün sözleri
Dr. Küçük’ün sözleri
23 0
Yaşinses, Girne’ye imzayı attı
Yaşinses, Girne’ye imzayı attı
133 0
Kış depresyonuna dikkat
Kış depresyonuna dikkat
52 0
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
Ne yedirip ne içireceğimizi şaşırdık
172 0
banner82

"Dr. Fazıl Küçük’ halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerde silinmez yer etti"

banner27

banner210
"Dr. Fazıl Küçük’ halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerde silinmez yer etti"
banner215

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs olaylarının dünya çapında yankı bulduğu ve tarihte iz bıraktığı önemli bir zaman kesitine “Kıbrıslı Türk Lider” olarak damgasını vurduğunu belirten Ahmet Savaşan, Küçük’ün hayatı boyunca toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttuğunun altını çizdi.

1931 yılında muhtelif gazetelerde köşe yazarlığı yapmaya başlayan ve  1942 yılından itibaren de çıkarmaya başladığı Halkın Sesi gazetesiyle halkı aydınlatma ve örgütleme yolunda büyük bir çaba gösteren Dr. Küçük, hekimlik ve fikir adamlığı yanında iyi bir teşkilatçı olduğunu birçok savunma örgütü kuruculuğuna önderlik ederek de ispatlamıştır” diyen Savaşan, Dr. Fazıl Küçük’ün halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerde silinmez yer edinen ve tarihinin en kritik döneminde Kıbrıs Türk halkının liderliğini büyük bir cesaretle üstlendiğini vurguladı.

Dr. Küçük’ün Türkiye olmadan Kıbrıs Türk Halkı’nın var olamayacağını her zaman dile getirdiğine işaret eden Savaşan, Küçük’ün varoluş mücadelesini örgütleyerek ENOSİS’e büyük bir cesaretle karşı durduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden yolu açtığını ifade etti. Kıbrıs Türk Halkı için öncü bir lider olan Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesinin iyi anlaşılması ve dyetişen nesillere de anlatılması gerektiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, Adada adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ve bölgede barış ile istikrarın egemen olabilmesi için BM’nin gerçeklerin görerek takvimlenmiş ve sonuç odaklı bir tutum sergilemesiyle mümkün olacağına dikkat çekti.

Merhum Dr. Fazıl Küçük’ü derin bir üzüntü ve özlemle anıyoruz ifadelerini kullana Ahmet Savaşan, Dr. Fazıl Küçük’ün kutsal hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.