"Dr. Fazıl Küçük’ halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerde silinmez yer etti"

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Savaşan Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dr. Küçük’ün Kıbrıs olaylarının dünya çapında yankı bulduğu ve tarihte iz bıraktığı önemli bir zaman kesitine “Kıbrıslı Türk Lider” olarak damgasını vurduğunu belirten Ahmet Savaşan, Küçük’ün hayatı boyunca toplumsal menfaatleri kişisel menfaatlerden önde tuttuğunun altını çizdi.

1931 yılında muhtelif gazetelerde köşe yazarlığı yapmaya başlayan ve 1942 yılından itibaren de çıkarmaya başladığı Halkın Sesi gazetesiyle halkı aydınlatma ve örgütleme yolunda büyük bir çaba gösteren Dr. Küçük, hekimlik ve fikir adamlığı yanında iyi bir teşkilatçı olduğunu birçok savunma örgütü kuruculuğuna önderlik ederek de ispatlamıştır” diyen Savaşan, Dr. Fazıl Küçük’ün halkçılığı, mücadele azmi ve özverisiyle yüreklerde silinmez yer edinen ve tarihinin en kritik döneminde Kıbrıs Türk halkının liderliğini büyük bir cesaretle üstlendiğini vurguladı.

Dr. Küçük’ün Türkiye olmadan Kıbrıs Türk Halkı’nın var olamayacağını her zaman dile getirdiğine işaret eden Savaşan, Küçük’ün varoluş mücadelesini örgütleyerek ENOSİS’e büyük bir cesaretle karşı durduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden yolu açtığını ifade etti. Kıbrıs Türk Halkı için öncü bir lider olan Dr. Fazıl Küçük’ün mücadelesinin iyi anlaşılması ve dyetişen nesillere de anlatılması gerektiğinin altını çizen Ahmet Savaşan, Adada adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ve bölgede barış ile istikrarın egemen olabilmesi için BM’nin gerçeklerin görerek takvimlenmiş ve sonuç odaklı bir tutum sergilemesiyle mümkün olacağına dikkat çekti.

Merhum Dr. Fazıl Küçük’ü derin bir üzüntü ve özlemle anıyoruz ifadelerini kullana Ahmet Savaşan, Dr. Fazıl Küçük’ün kutsal hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.