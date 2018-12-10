"Dome Otel’in mevcut sözleşmesi bir an önce uzatılmalı"

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, “Ne hükümetin basiretsizliği, ne de muhalefet partilerinin yalan yanlış iftiraları Dome Otel’in adanın kuzeyinde işletmesi ve yapısı ile örnek alınması gereken bir yer olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir” ifadelerini kullanarak Dome Otel’in mevcut sözleşmesinin bir an önce uzatılması çağrısı yaptı

Sendikal Platform, Dome Otel’in mevcut sözleşmesinin bir an önce uzatılması çağrısı yaptı.

Sendikal Platform adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, “Ne hükümetin basiretsizliği, ne de muhalefet partilerinin yalan yanlış iftiraları Dome Otel’in adanın kuzeyinde işletmesi ve yapısı ile örnek alınması gereken bir yer olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Bıçaklı, Başbakan Tufan Erhürman’ın muhalefette iken “Dome Otel’deki yapı örnek alınmalı ve yönetim biçimi ülkedeki tüm alanlara yayılmalıdır” dediğini ancak şimdi Dome Otel’in sözleşmesini uzatacak iradenin bir türlü ortaya koyamadığını iddia etti.

Arslan Bıçaklı, şunları kaydetti:

“Oysa hükümeti oluşturan 4 siyasi parti de Dome Otel’deki yapıdan memnun olduklarını ve devamını istediklerini defalarca dile getirmişlerdi. Değerli toplumumuz, hem hükümet edenler hem de muhalefette olan partiler şunu çok net bilmelidirler ki, hiçbir güç Dome Otel’i emekçilerin elinden alıp yabancı sermayeye peşkeş çekmeye yetmeyecektir. Sendikal Platform olarak buna asla müsaade etmeyeceğiz ve bu denendiği takdirde tüm gücümüzle bu saldırıya karşı çok güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. O nedenle hükümete, özellikle de başbakana buradan son kez sesleniyoruz ve mevcut sözleşmenin bir an önce uzatılmasını talep ediyoruz.

Kimse bizleri bu konuda sınamaya kalkmasın çünkü daha fazla kaybetmeye tahammül edeceğimiz kalemiz kalmadı. Elimizde kalan bu değerlere sonuna kadar sahip çıkacağız ve sonucu her ne olursa olsun kimselere bu değerlerimizi peşkeş çektirmeyeceğiz.”

Sendikal Platform adına yapılan açıklamaya imza koyan örgütler şöyle:

“Türk-Sen, Dev-İş, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, Basın-Sen, Daü-Sen, Genel-İş, Petrol-İş, Çağ-Sen, Koop-Sen, Güç-Sen, El-Sen, Tıp-İş, Emek-İş, Tel-Sen, HTKS, KES, TES, Liman-Sen, Gıda-Sen, As-Sen.”