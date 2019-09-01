“Doğalgaz gerginliği, çözüme vesile olabilir”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer, Doğu Akdeniz’de yaşanan doğalgaz gerginliğinin Kıbrıs sorununun çözümüne vesile olabileceğini vurguladı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Doğu Akdeniz’de yaşanan doğalgaz gerginliğinin Kıbrıs sorununun çözümüne vesile olabileceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer yayımladığı 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında, doğalgaz sorunu ve kapalı Maraş konularında değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan doğalgaz gerginliğinin çözüme vesile olabileceğini ifade eden Gürcafer, Maraş konusunun ise gerginliği artırdığı uyarısında bulundu.

Gürcafer, savaşın ve göçün acılarını yaşayan Kıbrıslı Türklerin, barış ortamının kıymetini çok iyi bildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın ve gelecek tüm nesillerin barış ortamında yaşamlarını sürdürmeleri için de elimizden gelen tüm gayreti göstermek zorundayız.

Son zamanlarda gerek Doğu Akdeniz’de yaşanan doğalgaz sorunu gerekse Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde açılmasının dillendirilmesi ülkedeki en sıcak gündemler haline gelmiştir.

Geçmiş yıllarda Birliğimiz de Maraş’ın Türk yönetiminde açılması ile ilgili bir çalışma yapmıştı. Ancak vurgulamak isterim ki; Maraş’ın Türk Yönetimi’nde açılarak eski sahiplerine verilmesini içeren önerimiz o dönemin konjonktürüne uygundu. Hem bölge barışına hem de ülkede bir çözüme varılmasına olumlu katkı yapabilecek bir öneriydi.

Ancak, Maraş konusunu bugünün konjonktürüne göre değerlendirdiğimde, zamanlamasının yanlış olduğu, bölgedeki gerginliği artırdığı, tansiyonu yükselttiği aşikardır. Doğu Akdeniz merkezli doğalgaz gerginliğinin yaşandığı bu dönemde tansiyonu düşürecek adımlara ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim.

Öte yandan, birçok kişinin aksine, doğalgaz gerginliği çözüme vesile olabileceğinden uluslararası hukuk zemininden sapmamamız, haklı mücadelemizi bu temelde sürdürmeye devam etmemiz son derece önemlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemiz olmak üzere, çatışmaların yaşandığı ülkelerde ve tüm dünyada barışın egemen olmasını temenni ederim.”

