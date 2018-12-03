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"Cypfruvex'te “maaşlar ödenmedi” iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

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"Cypfruvex'te “maaşlar ödenmedi” iddiaları gerçeği yansıtmıyor"
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 Cypfruvex, çalışanların maaşlarının 30 Kasım itibarıyla Ziraat Bankası’na yatırıldığını duyurarak, “maaşlar ödenmedi” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Meyve Sebze “Cypfruvex” İşletmecilik Ltd. Yönetim Kurulu konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası’nın ( BASS ) bugün şirket çalışanlarına göndermiş olduğu mesajlarda Maliye Bakanlığı’nın duyarsızlığı nedeniyle maaşlarının ödenmediğini iddia etti. İddia gerçek dışı olup 30 Kasım 2018 tarihi itibariyle maaşlar Ziraat Bankası’na yatırıldı.” denildi.

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