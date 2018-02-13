banner107
5 0
27 0
8 0
16 0
108 0
6 0
Ocak, Kolcu ile güzel
Ocak, Kolcu ile güzel
70 0
32 0
banner82
banner147

"Cumhurbaşkanı tarafsızlığa uygun davranmadığı” düşüncesini bertaraf etmeli"

banner27

15 sivil toplum örgütü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup göndererek, Afrika gazetesinin yayınlarının infial yarattığı, onur kırdığı ve milli vicdanlarda derin yaralar açtığı savunularak, Cumhurbaşkanı makamının birleştiriciliğinin, itibar ve saygınlığının yanlış anlaşılıp yorumlanmasını ve tarafsızlığa uygun davranmadığı” düşüncesini bertaraf etmesini istedi

"Cumhurbaşkanı tarafsızlığa uygun davranmadığı” düşüncesini bertaraf etmeli"
banner137

15 sivil toplum örgütü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup göndererek,  ileri sürdükleri “Cumhurbaşkanı makamının birleştiriciliğinin, itibar ve saygınlığının yanlış anlaşılıp yorumlanmasını ve tarafsızlığa uygun davranmadığı” düşüncesini bertaraf etmesini istedi.

Afrika gazetesinin yayınlarını eleştiren örgütler, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın güvenlik güçlerini harekete geçirdiğini ancak suça sebep olanların unutulduğunu iddia ederek, “Afrika gazetesinin de soruşturmaya tabi tutulması ve cezalandırılmasında ısrarlıyız. Bu konuda tarafsızlık ilkesine uymadığınız görüşündeyiz” ifadesini kullandı.

TMT Mücahitler Derneği, Sönmezliler Ocağı, Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Türk Göçmenler Derneği, Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği, Tüketiciler Derneği, TBK Gaziler Derneği, Ulusal Mücadele Vakfı, Gaziantep Kültür Derneği, Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği, Milli ve Manevi Dayanışma Derneği ile Malatyalılar Kültür Derneği imzasını taşıyan ve basına da dağıtılan mektupta, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu, Afrika gazetesinin yayınları ve sonrasındaki olaylar değerlendirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın kangren olmuş bir yarayı kökünden temizlemek için başlatıldığı belirtilerek, başarıyla sonuçlanması dileği ifade edilen mektupta, Afrika gazetesinin yayınlarının infial yarattığı, onur kırdığı ve milli vicdanlarda derin yaralar açtığı savunuldu.

Afrika gazetesinin ülkeye, halka ve Türkiye’ye karşı provokatör yayınlar yaptığı iddia edilen mektupta, Cumhurbaşkanı’na yönelik de eleştiriler yapıldı.

Mektupta, Cumhurbaşkanı’nın hukuka saygısı, demokratik hukuk anlayışının bilinip takdir edildiği ve hassasiyet göstereceğine inanıldığı da kaydedilerek, “Cumhurbaşkanı makamının birleştirici, itibar ve saygınlığının değişik çevrelerde yanlış anlaşılıp yorumlanmasını ve hakkınızda tarafsızlığınıza uygun bir davranış göstermediğiniz düşüncesini bertaraf edeceğinize inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.