"Cumhurbaşkanı tarafsızlığa uygun davranmadığı” düşüncesini bertaraf etmeli"

15 sivil toplum örgütü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup göndererek, Afrika gazetesinin yayınlarının infial yarattığı, onur kırdığı ve milli vicdanlarda derin yaralar açtığı savunularak, Cumhurbaşkanı makamının birleştiriciliğinin, itibar ve saygınlığının yanlış anlaşılıp yorumlanmasını ve tarafsızlığa uygun davranmadığı” düşüncesini bertaraf etmesini istedi

15 sivil toplum örgütü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektup göndererek, ileri sürdükleri “Cumhurbaşkanı makamının birleştiriciliğinin, itibar ve saygınlığının yanlış anlaşılıp yorumlanmasını ve tarafsızlığa uygun davranmadığı” düşüncesini bertaraf etmesini istedi.

Afrika gazetesinin yayınlarını eleştiren örgütler, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın güvenlik güçlerini harekete geçirdiğini ancak suça sebep olanların unutulduğunu iddia ederek, “Afrika gazetesinin de soruşturmaya tabi tutulması ve cezalandırılmasında ısrarlıyız. Bu konuda tarafsızlık ilkesine uymadığınız görüşündeyiz” ifadesini kullandı.

TMT Mücahitler Derneği, Sönmezliler Ocağı, Rauf R. Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Türk Göçmenler Derneği, Akdeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, İnsan Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği, Tüketiciler Derneği, TBK Gaziler Derneği, Ulusal Mücadele Vakfı, Gaziantep Kültür Derneği, Hataylılar Bütünleşme ve Yardımlaşma Derneği, Milli ve Manevi Dayanışma Derneği ile Malatyalılar Kültür Derneği imzasını taşıyan ve basına da dağıtılan mektupta, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu, Afrika gazetesinin yayınları ve sonrasındaki olaylar değerlendirildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın kangren olmuş bir yarayı kökünden temizlemek için başlatıldığı belirtilerek, başarıyla sonuçlanması dileği ifade edilen mektupta, Afrika gazetesinin yayınlarının infial yarattığı, onur kırdığı ve milli vicdanlarda derin yaralar açtığı savunuldu.

Afrika gazetesinin ülkeye, halka ve Türkiye’ye karşı provokatör yayınlar yaptığı iddia edilen mektupta, Cumhurbaşkanı’na yönelik de eleştiriler yapıldı.

Mektupta, Cumhurbaşkanı’nın hukuka saygısı, demokratik hukuk anlayışının bilinip takdir edildiği ve hassasiyet göstereceğine inanıldığı da kaydedilerek, “Cumhurbaşkanı makamının birleştirici, itibar ve saygınlığının değişik çevrelerde yanlış anlaşılıp yorumlanmasını ve hakkınızda tarafsızlığınıza uygun bir davranış göstermediğiniz düşüncesini bertaraf edeceğinize inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.