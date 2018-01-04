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ÇEKOVA'dan siyasilere seçim sonrası mesajı

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ÇEKOVA'dan siyasilere seçim sonrası mesajı
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Çevre Koruma Vakfı (ÇEKOVA), seçim sonrasında çevre sorunlarına yönelik akılcı ve ciddi bir devlet politikası ortaya konması gerektiğini belirtti. 

Yazılı bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Atun, “ÇEKOVA olarak 7 Ocak’ta seçilecek yeni Meclis ve oluşturulacak hükümetin, bu alanda çok daha etkin ve yaptırıcı bir politika izlemesini salık vermekteyiz” dedi.

Atun, çevre sorunlarına, parti manifestolarında en üst düzeyde ve öncelikle yer verilmesi, mevcut çevre yasalarının uygulanması, eksik ve gerekli olan yasaların vakit kaybedilmeden Meclisten geçirilmesi, yetki karmaşasının ortadan kaldırılması, çevreyi kirleten ve zarar verenlerin kararlılıkla üzerine gidilmesi, caydırıcı önlem ve cezalar gündeme getirilip uygulanması tavsiyesinde bulundu. 

Bilinçlendirme ve eğitime önem verilmesi gerektiğini kaydeden Atun, “Çevreye yapılacak hiçbir zarar veya saygısızlığa hoşgörü gösterilmemelidir. Ülkemizi seviyorsak sağlıklı ve mutlu yaşamak istiyorsak bütün bu uyarıların yerine getirilmesi gerekir. Hedef; ülkemizi yaşanabilir kılmaktır” ifadelerini kullandı. 

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