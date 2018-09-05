Çağ-Sen yarınki eyleme katılım çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen), halkı Sendikal Platform’un yarın gerçekleştireceği eyleme katılmaya çağırdı.

Konuyla ilgili Çağ-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “Yaşanmakta olan Türk Lirası krizi bir kez daha göstermiştir ki, Kıbrıslı Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duran ekonomik yapıya ve kendi kendini yöneten bir siyasi sisteme ihtiyacı vardır” denildi.

“İçinde bulunulan durum, Kıbrıslı Türk toplumunun yarınlarını karartacak kadar kötü bir durumdur. Kabul edilip sineye çekilmesi mümkün değildir” ifadelerine yer verilen açıklamada, ülkesini ve halkını seven her birey yarın 18.00’de gerçekleştirilecek eyleme katılmaya çağırıldı.

Çağ-Sen adına Erdinç Selasiye tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Yaşanmakta olan Türk Lirası krizi bir kez daha göstermiştir ki, Kıbrıslı Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duran ekonomik yapıya ve kendi kendini yöneten bir siyasi sisteme ihtiyacı vardır.

Hükümetin kriz karşısında aldığı önlemler sermaye sınıfının cebine daha fazla kar aktarmanın ötesine geçememiş, tüm mal ve hizmet fiyatları % 100 ve üzerinde zamlanmıştır.

Krizle birlikte maaş ve ücretli kesimlerin gelirleri satın alma gücü olarak % 50-60 oranında gerilemiştir. Gerçekler ortadadır: Kriz sermaye çevrelerince fırsata çevrilmiş ve zengin daha zengin olurken fakir daha da fakirleştirilmiştir. Bu krizle birlikte toplumun üst ve alt katmanları arasındaki refah seviyesi dengesizliği iki kat daha artmıştır.

İçinde bulunulan durum Kıbrıslı Türk toplumunun yarınlarını karartacak kadar kötü bir durumdur. Kabul edilip sineye çekilmesi mümkün değildir.

Bu gerçekler ışığında, sendikamızın da içinde yer aldığı Sendikal Platform tarafından organize edilen Toplumsal Varoluş Yürüyüşü büyük önem kazanmaktadır.

Ülkesini ve halkını seven her bireyi 6 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de Lefkoşa Dereboyundaki Cytroen kavşağında başlayacak yürüyüşe katılmaya ve toplumsal irade ortaya koymaya davet ederiz."