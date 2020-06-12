Ülkemizde koronavirüs süreci boyunca karantina oteli veya yurdu olarak kullanılan yerklerden biri olan Gönyeli'deki Royal Palace Otel ile ilgili bir gazetecinin yapmış olduğu paylaşıma tepki gösteren Royal Palace otel yönetimi bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında bir fotoğraf üzerinden oteli karalayıcı bir yayın yapılmasının kabul edilir olmadığı belirtildi.

Royal Palace otel yönetimimin yaptığı kamuoyu açıklaması şöyle:

Royal Palace Otel Covid-19 süresi boyunca halkın sağlığını ön planda tutarak hareket ederek çalışmalarını sürdürmüştür. Bugün bir gazetecinin sosyal medya sayfasında konuyu bilmeden, şirketimizi lekelemek ve itibarını zedelemek amaçlı yaptığı açıklamayı esefle kınıyoruz.

Royal Palace Göneyli’de 5 yıldız standartlarında olan bir oteldir. Royal Palace bulunan odalar en lüks şekilde donatılarak, en iyi hizmeti vermektedir.Dün akşam saatlerinde ülkemize gelen ve karantina için otelimize yerleştirilen kişiler Sağlık Bakanlığı’nın ve sağlık görevlilerinin talimatı üzerine asansörler kullanılmayacak şekilde teker teker odalarına yerleştirilmiştir. Valizleri de otel hizmetlileri tarafından taşınarak titizlikle odalarına götürülmüş ve hizmet kalitesi en üst düzeyde tutulmuştur. Bazı gazetecilerin bir fotoğraf üzerine konunun ne olduğunu bilmeden sosyal medya sayfasından açıklama yaparak bizleri lekelemesi kabul edilir değildir. İnsan sağlığının ön planda olduğu bir dönemde böyle açıklamalarla şirketleri itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalara itibar edilmemesi gerekir. Bizler için önce halkımızın sağlığı gelmektedir. Bunu da kendine pirim yapmak adına sosyal medyada şov yaparak, gerçek dışı açıklamalara bizleri lekemelerine izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur