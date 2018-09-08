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"Biber gazı ölümcül bir silahtır"

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Tıp-İş Başkanı Varış Biber gazının sağlığa zararlı olduğunu vurgulayarak “ciddi göz hastalıkları, astım ve akciğer ödemi, hipertansiyon ve kalp yetmezliği, beyin kanamasına neden olur. Biber gazına maruz kalmak; kalp ve solunum sistemini etkileyerek öldüren bir dizi mekanizmayı tetiklemektedir” dedi

"Biber gazı ölümcül bir silahtır"
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 Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) , biber gazının ölümcül bir silah olduğunu vurgulayarak ,çözümlerin kimyasal silahlarla değil ortak akılla bulunması için idareyi ve tüm kesimleri sağduyulu davranmaya çağırdı. 
Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış yaptığı yazılı açıklamada, biber gazı kullanımı konusunda uyardığı Sağlık Bakanlığı'na, en temel görevlerinden birinin toplum sağlığını korumak olduğunu anımsattı.

Varış, halk sağılığını tehdit eden bu tip kimyasal silahların kullanımının yasaklanması için idarenin atacağı adımların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ahmet Varış, “Ülkede giderek artan ekonomik kriz nedeniyle başta emekçiler ve üreticiler olmak üzere toplumun farklı kesimleri olumsuz etkilenmiştir. Hal böyleyken emekçiler çeşitli eylemlerle hak arayışlarını dile getirmektedir” dedi. 
Varış, dünyada ve yakın coğrafyamızdaki toplumsal olaylarda biber gazı kullanımının neredeyse gündelik bir uygulama olmaya başladığını, ülkenin dokusuna uygun olmayan bu kaygı verici yaklaşımın ne yazık ki sokaklardan meydanlara uzanan bir yelpazede halka karşı kullanılan bir silaha dönüştürülmeye çalışıldığını belirti. 
“BİBER GAZI ÖLÜMCÜL BİR SİLAHTIR”
Biber gazının sağlığa zararlı olduğunu vurgulayan Varış, “ciddi göz hastalıkları, astım ve akciğer ödemi, hipertansiyon ve kalp yetmezliği, beyin kanamasına neden olur. Biber gazına maruz kalmak; kalp ve solunum sistemini etkileyerek öldüren bir dizi mekanizmayı tetiklemektedir” dedi.
Varış, Biber gazı silahtır. Topluluklara fütursuz ve yoğun kullanımda; gazı içinde barındıran düzenek yaralanmasına bağlı olarak ölüme neden olabilir. Sonuç olarak biber gazı ölümcül bir silahtır” ifadelerini kullandı. 

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