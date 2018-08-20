banner107
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
23 0
Karnaval havasında festival
Karnaval havasında festival
53 0
Hazırlık maçları artıyor
Hazırlık maçları artıyor
404 0
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
399 0
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
131 0
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
179 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
274 0
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
Papageno’da enerji hiç düşmüyor
298 0
banner82
banner147

“Bayramlar geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı, millet olma bilincinin güçlendirildiği günlerdir"

banner27

“Bayramlar geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı, millet olma bilincinin güçlendirildiği günlerdir"
banner137

Güzelyurt Belediyesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Bayramlar geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı, millet olma bilincinin güçlendirildiği, kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı, akraba, aile ve toplumsal bağların güçlendirilmesine olanak sağlayan özel günlerdendir” diyen Özçınar, şöyle devam etti:

“Bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşarken Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine ve ülkemize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.