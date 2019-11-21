banner255
banner69
Yaşar Büyükanıt vefat etti
Yaşar Büyükanıt vefat etti
36 0
Türkiye savunmasıyla tarihe geçti
Türkiye savunmasıyla tarihe geçti
18 0
 
Minik Deniz taburcu oldu
Minik Deniz taburcu oldu
26 0
Keyif alıp, keyif veriyorlar
Keyif alıp, keyif veriyorlar
178 0
İtalya'dan rekor seri
İtalya'dan rekor seri
25 0
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
528 0
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
“Kıbrıs’a 300 Bin Ağaç Grubu” fidan dikimine başladı
29 0
banner82

Bay-Sen'den BRTK yönetimine sitem

banner27

Bay-Sen'den BRTK yönetimine sitem

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda 26 yılla aşkın süredir görevlerinde uzmanlaşmış, Sözleşmeli ve Akitli Kaşiyeli personeli disipline etme bahanesi ile ihbar çağrısı yapmanın onur kırıcı olduğunu savundu. 

Kanat, disiplin kurallarının çok açık olup Toplu İş Sözleşmesi’nde belirtildiğini, bu nedenle de yapılmak istenenin kabul edilebilir olmadığını söyledi. 

Kanat yaptığı yazılı açıklamada, kurumun günün koşullarına göre yeniden yapılandırılması amacına yönelik yeni bir BRTK Yasasına ihtiyacı olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: 

“Yıllardır yasasında değişiklik beklenen BRTK’yla ilgili olarak, hükümete gelen tüm siyasi partiler verdikleri sözleri tutmamış ve BRTK Yasası bir türlü güncellenmemiştir.

Bu nedenle liyakat bozulmuştur. Sendikamız 2018-2019 yıllarını kapsayan TİS’de yeniden yapılandırma sürecinde, mevcut yasa ile yöneticilik hizmetleri kadroları ve terfilerin açılmasına yönelik girişim yaparak geçmiş hükümet döneminde yöneticilik hizmetleri kadroları açılmıştır.” 

UBP-HP hükümeti ile terfilerin devam ettiğini belirten Kanat, yıllardır kadrolanmayan personelin de kadroya geçebilmesi için BRTK Yönetim Kurulu ile istişare ederek 14 Mayıs 2012 tarihinde Meclisin 60. Birleşiminde Genel Kurul’dan geçmesi beklenirken komiteye geri çekilen yasa üzerinde tekrardan çalışma başlatıldığını anımsattı. 

Bu yasa taslağının biran önce Başbakanlığa gönderilip, Bakanlar Kurulu’ndan geçerek meclis alt komitesine gönderilmesi ve ivediliği alınması gerektiğini söyleyen Kanat açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Durum böyle iken 2014 yılında, Kurum yönetimi ile Sözleşmeli ve Akitli personel arasında imzalanan ikili akdin TİS kapsamına alındığı ve akdin sonlandırılmadığı sürece her yılın sonunda yenilenmesi sağlanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece Akitlerin yenilenmesi hukuka aykırıdır.

Böylece Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na yıllarını veren ancak kadrosunu ve çağdaş haklarını alamayan iki dudak arasında bırakılmak istenilen çalışanın, yüreğine bir nebze su serpilmiştir.

26 yılla aşkın süredir görevlerinde uzmanlaşmış Sözleşmeli ve Akitli Kaşiyeli personeli disipline etme bahanesi ile ihbar çağrısı yapmak onur kırıcıdır. Disiplin kuralları çok açık olup TİS’de belirtilmektedir Bu nedenle yapılmak istenen kabul edilebilir bir durum değildir.”

Kanat, ihbarların dağıtılmaya başlandığı andan itibaren tüm yasal haklarını kullanacaklarını, 26 yıldır haksızlığa uğratılan BRTK çalışanının sabrının bittiğini ifade ederek, çalışanların her şekilde tüm haklarını alacağını belirtti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.