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"Basın Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde öncü rol üstlendi"

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"Basın Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde öncü rol üstlendi"
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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs'ta ilk Türkçe gazete Sadet’in yayınlandığı günden bugüne Kıbrıs Türk toplumunun geçirdiği tüm zor dönemlerde önemli görevler üstelenen basının Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde öncü rol üstlendiğini belirtti.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülke basınının varoluş mücadelesindeki tarihsel öneminin yanında, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında denetleyici ve sorgulayıcı misyonunun devlet icraatları kadar önemli olduğunu vurguladı.
Basının bu önemli görevi yerine getirebilmesi için çok sesliliğin ve farklı görüşlerin herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan halkla buluşması gerektiğine işaret eden Arter, basının çalışma koşullarının yasalar çerçevesinde güvenceye alınmış olması ve evrensel basın ilkelerine bağlı olarak meslek icra edilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.
Arter, Kıbrıs Türklerinin mücadele tarihinde hizmet vermiş hayatta olmayan tüm basın mensuplarını rahmetle anarak, görevini layıkıyla sürdürmeye çalışan tüm basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü içtenlikle kutladı.
 

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