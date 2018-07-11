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"Basın-İş Yasası bir an önce uygulanmalı"

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"Basın-İş Yasası bir an önce uygulanmalı"
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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan,  KKTC’de Basın İş Yasası'nın uygulanmasının ve Bilişim Yasası’nın bir an önce geçirilmesinin “elzem bir ihtiyaç olduğunu” belirtti. Savaşan, etik kurallara bağlılık ve doğruluk ilkelerinden taviz vermeden, gazetecilik-haber ilişkisini yeni çağın şartlarına uygun olarak yeniden inşa etmek gerektiğini kaydetti. 
Köklü bir geçmişe sahip olan Kıbrıs Türk basınının geçmişten günümüze çok önemli görevler üstlendiğini, Kıbrıs Türk tarihinin yazılmasına hem tanıklık ettiğini, hem de tarihin şekillenmesinde etkili olduğunu kaydeden Savaşan, basın mensuplarının adil, şeffaf, tarafsız, kamu yararını gözetecek şekilde ve demokratik ilkeler çerçevesinde mesleklerinin gerektirdiği etik kurallara sadık kalarak, halka hizmetlerinin devamını dileyerek, 11 Temmuz Basın Günü’nü kutladı.

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