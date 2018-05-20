“Atatürk’ü, aklımızla da seversek yeni zaferler kazanabiliriz”

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü sadece yüreğimizle değil, aklımızla da seversek yeni zaferler kazanabileceğimize vurgu yapan Savaşan mesajında, "bu önemli tarihi, geleceğimizin teminatı olan gençlere armağan eden büyük önder Atatürk’ün geleceğe olan güvenini, inanç ve kararlılığını minnetle selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Onun fikirlerini ve başarılarını, seçilmiş sözlerini her yere dikilen ve kendisinin yanında düşüncelerini de betonlara gömen, putlaştıran büstlerle, dağa taşa kazınan figürlerle, ticari araca dönüşmüş takvim, rozet gibi eşyaya tapma ayinleriyle canlı tutamayız” diyen Savaşan, Samsun'a ayak basarak Milli Mücadele'yi başlattığı bu günde, demokrasi, insan hakları ve hayatın diğer alanlarında bizlere mücadele etme ilhamı veren Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız” dedi.