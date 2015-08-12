Ambulans şoförlerine güvenli sürüş eğitimleri verilmeye devam ediyor

Trafik Kazalarını Önleme Derneği ile Sağlık Bakanlığı 112 Ambulans Komitesi işbirliği ile KKTCELL Trafik Eğitim Parkı’nda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Ambulans Şoförlerine, verilen ‘112 Ambulans Şoförleri...

Trafik Kazalarını Önleme Derneği ile Sağlık Bakanlığı 112 Ambulans Komitesi işbirliği ile KKTCELL Trafik Eğitim Parkı’nda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Ambulans Şoförlerine, verilen ‘112 Ambulans Şoförleri Mesleki Sürüş Teorik Eğitimi’, KKTC genelinde bulunan üniversite ve özel hastanelerin ambulans şoförleri için de düzenlenmiştir.

Eğitime:

Lefke Avrupa Üniversitesi,

Mağusa Yaşam Hastahanesi,

Mağusa Tıp Merkezi,

Lefkoşa Özel Başkent Hastahanesi,

Etik Hastahanesi ve

Kolan British Hospital ambulans şöförleri katılmıştır

Eğitimler, genel trafik kurallarından başlayıp, güvenli sürüş, defansif sürüş, araç bakımı, kontrolleri ve arızaların giderilmesi, sürüş esnasında şoförün psikolojik ve fiziksel durumu, sürüş öncesi araç ve sürücünün hazırlığı, ambulanslarda hız ve hız kontrolü, araç takip mesafesi, etkin fren teknikleri, kayma ve savrulmalarda araç kontrolü, geçiş üstünlüğü, tehlikeli yol kesimlerinde ambulans kullanımı gibi birçok konuyu içermektedir.

Bir gün süre ile iki oturumda gerçekleşen teorik eğitimin sonunda, katılımcılar sınava alınarak. Sınav sonrasında başarılı olanlara sertifika verilecektir.

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Zeki Avcı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği

Başkanı