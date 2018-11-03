“Akıncı, halkın görüşlerini savunmuyor”

TMT Mücahitler Derneği, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın müzakerelerde halkın ezici çoğunluğunun görüşlerini savunmadığını vurguladı ve Akıncı’yı halkın isteklerine göre hareket etmeye çağırdı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, müzakerelerde Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde, Kıbrıs Türk halkının isteklerinin savunulması gerektiğini kaydetti.

Basına yansıyan bazı haberlere atıfta bulunarak, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın müzakerelerde halkın ezici çoğunluğunun görüşlerini savunmadığını ileri süren Bora, olası çözüm metninin halkın onayına sunulacağını hatırlatarak, Akıncı’yı halkın isteklerine göre hareket etmeye çağırdı.

Yaptığı yazılı açıklamada, müzakere heyetinde halkın iradesini temsil eden kişilerin de bulunması gerektiğini ifade eden Bora, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı “ENOSİS’in önünü açan ödünler vermekle” eleştirdi.

Dış temaslarda ve çözüm müzakerelerinde, Kıbrıs Türk Halkını temsil edenlerin KKTC’nin tek dayanağı olan Anavatan yetkilileri ile iş birliği yapması ve uyum içinde hareket etmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten Bora, Kıbrıs Türk halkının bugünlere çok büyük acılar çekerek ve büyük bedeller ödeyerek geldiğini, bu nedenle Barış Harekâtı sayesinde elde ettiği kazanımlar ve kurduğu devlete sahip çıkmasının başlıca görevi olması gerektiğini belirtti.

Halkın iki kesimliliğin sulandırılmasına, anavatanın garantisinin iptal edilmesine, Türk ordusunun ayrılmasına, karşı olup, federasyon ve birleşme yerine iki devletli çözüm seçeneğini tercih ettiğini kaydeden Bora, yaklaşık yarım asırdan beri sürdürülen birleşme ve federasyon zeminindeki görüşmelerden sonuç alınamadığını hatırlattı.

Rumların Kıbrıslı Türklerle eşit ortaklığa dayalı çözümden yana olmadığının anlaşıldığını ifade eden Bora, buna rağmen görüşmelerin federasyon ve birleşme zemininde sürdürülmesinin zaman kaybına ve Kıbrıs Türkünün mağduriyetinin devam ettirilmesine sebep olacağını söyledi.

Bora açıklamasında “Bu nedenle yeniden başlaması planlanan görüşmelerde iki devletli çözüm üzerinde ısrar edilmelidir. 44 yıldır Kıbrıs’ta yaşanan barış, huzur ve güven içerisinde yaşayan iki ayrı halktan oluşan iki ayrı Devlet vardır.” ifadelerini kullandı.