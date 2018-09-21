"Akaryakıta yapılan zamla halk açlığa mahkum edildi"

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümet edenlerce “her zaman olduğu gibi yine işin kolayına giderek ve dövizin yükselmesini gerekçe göstererek akaryakıta, enerjiye ve doğal yansımaları nedeniyle aslında otomatik olarak bütün tüketim maddelerine” zam yapıldığını kaydetti.

Bıçaklı, bu nedenlerden dolayı da halkınn alım gücünün yüzde 60 oranında azaldığını ve özellikle özel sektörde sendikasız olarak çalıştırılan emekçilerle, dar gelirli vatandaşların tamamen açlığa mahkum edildiğini ifade etti.

Bıçaklı şöyle dedi:

“Dövizin yükselmesini sebep gösterip nerdeyse her gün bütün tüketim maddelerine zam yaparken, halkımızın alım gücünün korunması için maaş ve ücretlere de aynı oranda artış yapılması gerekmektedir. Ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümetler halkına mazaret üretemez, çare üretmek zorundadır.”