"8 Mart eğlencenin değil mücadelesinin simgesidir"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Umut Öksüzoğlu, 8 Mart’ın eğlencenin değil mücadelesinin simgesi olduğunu kaydetti.

Mücadeleyi simgeleyen bu tarihin eğlenme günü gibi yansıtılmaya çalışıldığını savunan Öksüzoğlu, “Emekçi kadınların mücadelesi ve mücadele zorunluluğu gözlerden ve akıllardan silinmeye çalışıyor” eleştirisinde bulundu.

Öksüzoğlu, 8 Mart nedeniyle yayımladığı mesajda, “EL-SEN 8 Mart’ı kadınların cinsiyetlerinden ötürü herhangi bir ayırımcılığa tabii tutulmasına karşı mücadele günü olarak kabul ediyor. Dünyanın neresinde olursa olsun sömürü düzeni sürdükçe emekçi kadınlar ve onlarla omuz omuza sendikamızın mücadelesi sürecek” dedi.