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"23 Nisan Dünya barışına katkıda bulunuyor"

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Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Dünya’daki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan’ın Dünya çocukları arasında barış ve kardeşliğin gelişmesine imkan vererek Dünya barışına da katkıda bulunduğuna vurgu yaptı

"23 Nisan Dünya barışına katkıda bulunuyor"
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98’nci yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, Dünya’daki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan’ın Dünya çocukları arasında barış ve kardeşliğin gelişmesine imkan vererek Dünya barışına da katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz müstesna bir bayram olduğunu dile getiren Dr. Ahmet Savaşan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan, millet ve insan sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çalışkan ve düşünceli bireyler olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

Savaşan mesajının sonunda, “bu duygu ve düşüncelerle; Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, gerek Türkiye’mizde gerekse de ülkemizde milli mücadelenin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, sevgi dolu yürekleri ve gülen yüzleriyle bugüne anlam katan bütün Dünya çocuklarının  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum” dedi.

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