"12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmayın"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yetkilileri yaz ayları için dış mekanlarda çalışma saatlerini düzenlemeye; üyelerini ise sıcaklığın 40 dereceyi aştığı günlerde, 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmamaya çağırdı.

Gürcafer yazılı açıklamasında sıcaklığın katlanılmaz hal almak üzere olduğunu ve ultraviyole radyasyonunun yüksek olduğunun Meteoroloji Dairesi’nin açıklamalarından görüldüğünü belirtti.

Hal böyle iken, aşırı sıcaklarda açık havada çalışanların büyük risk altında olduğunu kaydeden Gürcafer, yaz aylarında hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı, İtalya, İspanya, Yunanistan, Malta gibi AB ülkelerinde; Dubai, Kuzey Irak gibi ülkelerde yaz ayları için çalışma saatlerinin gerekli düzenlemelerle belirlendiğini ve öğle saatlerinde dışarıda çalışmanın yasaklandığını hatırlattı.

Gürcafer: “Kıbrıs’ta da yaz aylarında hava sıcaklığı 40 derece dolaylarında seyrettiğinden, burada da yaz ayları için çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Yetkilileri bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya; üyelerimizi ise düzenleme halihazırda olmasa da konuya hassasiyet göstererek, sıcaklığın 40 dereceyi aştığı günlerde 12.00 – 16.00 saatleri arasında dışarıda işçi çalıştırmamaya çağırırım” ifadelerini kullandı.