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"1 Ağustos Kıbrıs Türkü’nün var olma adına verdiği mücadelede dönüm noktasıdır"

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"1 Ağustos Kıbrıs Türkü’nün var olma adına verdiği mücadelede dönüm noktasıdır"
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türkü’nün var olma adına verdiği mücadelede dönüm noktası olduğunu belirtti.
Kelle, yazılı açıklamasında, 1 Ağustos’un, Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fetih edilişinin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatının kuruluşunun 61 ‘inci ve Kıbrıs Türk halkının kendi ordusu olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ise 43’üncü yıldönümü olduğunu belirtti. 
Kelle, mesajında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk Halkı geleceğe güçlü, inançlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Büyük zorluklar ve mücadelelerle kurulan devleti ilelebet yaşatmak ve yüceltmek hepimizin görevidir. Kıbrıs Türk halkı bugünlere kolay gelmemiştir. Kıbrıs Türk Halkı, geçmişinden aldığı güç ve inançla, ada üzerindeki varlığımızı koruma yönündeki kararlılığımızı sürdürüyor ve toprağımıza sahip çıkabilmek adına her türlü zorluğa rağmen canla başla uğraşmaya devam ediyoruz.Bizler Kıbrıs Türk Çiftçileri olarak toprağın değerini en iyi bilenlerdeniz. Bu bağlamda ada toprakları üzerinde varoluşumuzu ortadan kaldırmak isteyenlere karşı azimli mücadelemiz devam edecektir. Kıbrıs Türk varoluş mücadelesinde canlarını seve seve veren şehitlerimize Tanrıdan rahmet diler, gazilerimizi şükranla anarız.”

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