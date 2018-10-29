Zeytin, yüzleri yine güldürmedi

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizle özdeşleşen bitkilerden biri olan zeytin ağaçlarının bu yıl verim açısından geçmiş yılları arttığını dile getirdiler.

Özellikle üç yıl öncesine göre bu yıl zeytinlerde verimin oldukça düşük olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, “Evlerin bahçesinde bulunan veya sulanan zeytin ağaçları dışındaki zeytinlerde verim neredeyse yok denecek kadar az durumda. Bu yıl hem siyah zeytin hem de zeytin yağı sıkıntısı yaşanacak gibi görünüyor” dediler.

Özellikle kış aylarında yeterli yağışların olmadığı, ilkbahar aylarında ise sıcak hava dalgaları nedeniyle zeytinlerin çiçeklerini döktüğünü iddia eden vatandaşlarımız, birçok yerde zeytin hasadının yapılmaya başlandığını ve büyük hayal kırıkları yaşandığını ifade ettiler.