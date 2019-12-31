banner255
banner69
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
8 0
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
20 0
 
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
84 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
14 0
Kaplanlar,
Kaplanlar, "Günay abileri" için kazandı
189 0
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
302 Beygirlik Hibrit 2020 Toyota RAV4 Prime tanıtıldı
43 0
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
Farklı tarzların yeni adresi: Glamour
27 0
banner355

Zaten park yeri olmayan Dereboyu’nda kaldırımlar da böyle kapatılmamalı

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, Dereboyu bölgesinde fotoğrafta görülen mağazanın önündeki kaldırımın yenilenmeye çalışıldığını ancak çekilen şeritler nedeniyle yayaların zor anlar yaşadığını söyleyerek sitemlerini paylaştılar.

Zaten park yeri olmayan Dereboyu’nda kaldırımlar da böyle kapatılmamalı

Vatandaşımız bize gönderdiği fotoğrafla “Yayalar tünelden mi geçsin? 2 gündür burası böyle.
2 lenger koydular, kordon ip çektiler, yenilenen kaldırıma basılmasın diye önlem aldılar. Lengerlerle!” diyerek bundan dolayı da yayaların yola inmek zorunda kaldığını, orayı yoldan yürüyüp geçtiklerini ifade etti.
Zaten Dereboyu’nda yayaların yürüyeceği kaldırım olmadığını iddia eden vatandaşımız “Olanlara da arabaları park ederler.. Hiç kimse görmez mi Allah aşkına burayı? Normal mi yani bu durum? Yoksa bir bana mı garip geldi?” diye sitemini aktardı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.