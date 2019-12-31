Zaten park yeri olmayan Dereboyu’nda kaldırımlar da böyle kapatılmamalı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, Dereboyu bölgesinde fotoğrafta görülen mağazanın önündeki kaldırımın yenilenmeye çalışıldığını ancak çekilen şeritler nedeniyle yayaların zor anlar yaşadığını söyleyerek sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşımız bize gönderdiği fotoğrafla “Yayalar tünelden mi geçsin? 2 gündür burası böyle.

2 lenger koydular, kordon ip çektiler, yenilenen kaldırıma basılmasın diye önlem aldılar. Lengerlerle!” diyerek bundan dolayı da yayaların yola inmek zorunda kaldığını, orayı yoldan yürüyüp geçtiklerini ifade etti.

Zaten Dereboyu’nda yayaların yürüyeceği kaldırım olmadığını iddia eden vatandaşımız “Olanlara da arabaları park ederler.. Hiç kimse görmez mi Allah aşkına burayı? Normal mi yani bu durum? Yoksa bir bana mı garip geldi?” diye sitemini aktardı.