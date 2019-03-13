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Yüzlerce araçlı park yeri dururken kaldırıma park olmadı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde, check-up amaçlı olarak gittiği Yakın Doğu Hastanesi’nin önünde karşılaştığı fotoğraftaki park şekliyle ilgili sitemlerini bizlerle paylaştı.

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Yüzlerce araçlı park yeri dururken kaldırıma park olmadı
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Vatandaşımız, fotoğrafta görüldüğü gibi park yapılmaması için şerit çekilen yer ve kaldırımın üzerinde olmak üzere iki aracın tam Yakın Doğu Hastanesi giriş kapısı önünde park edilmiş olduğunu belirterek, “Hastanenin karşısında yüzlerce araçlı park yeri olmasına karşın orada park yapmak yerine bu şekilde park yapılmasına anlam veremedik” dedi.

Herkesin kafasına göre takılarak istediği yere park etmesi durumunda trafiğin alt üst olacağına dikkat çeken vatandaşımız, “Acaba bu kişiler çok özel mi yoksa orada çalışan doktorlardan biri mi de acilen ameliyata girmek için araçlarını oraya mı bıraktılar diye düşündüm. Ancak kim isterse olursa olsun bu şekilde kaldırıma park yapılmamalı” diyerek sitemlerini dile getirdi.

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