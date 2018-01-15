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Yollarımız her yönüyle dökülüyor

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Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde karayollarının baştan aşağıya bakıma ihtiyacı olduğunu dile getirerek, bu konuda bize bir fotoğraf göndererek sitemlerini paylaştılar.

Yollarımız her yönüyle dökülüyor

 

 

Karayollarının sadece asfaltlarının değil her yönüyle bakıma ihtiyacı olduğunu gönderdikleri fotoğrafla görebileceğimizi ifade eden vatandaşlarımız “Mağusa - İskele yolunda okunmaz hale gelen en az 10 yön tabelasının durumu” diye sitem ettiler.

Ülkede bir an önce bir hükümet kurulması gerektiğini vurgulayan vatandaşlarımız, anayolların köstebek yuvası olduğu yetmezmiş gibi tabelaların görüldüğü gibi bozulduğunu söyleyerek “Ancak hükümet kurulmadan da belki de bu tabelalar yenilenebilir. Ancak biraz sorumluluk olması şart” diye konuştular.

Ülkede birçok alanda sorunlar olduğunu, bunun için yeni hükümetin kurulmasını beklemeye gerek olmadığını belirten vatandaşlarımız bürokrasinin çözümleri kendi içinde üretmesi gerektiğini vurguladılar.

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