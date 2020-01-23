Yollarımız böyle tedbirsizliği kaldırmaz

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı sürücümüz, geçtiğimiz gün Lefkoşa yollarında karşılaştığı fotoğraftaki kamyon kasası nedeniyle büyük korku yaşadığını dile getirerek sitemlerini aktardı.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi eski bir kamyon kasasının uzun bir tır dorsesinin üzerinde Lefkoşa’nın ana caddelerinden olan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda ilerlediğini belirten bayan sürücümüz, “Uzaktan ilk gördüğümde büyük bir kamyon sanmıştım. Ancak yaklaştıkça karşılaştığım manzara nedeniyle korktum. Sadece bir halat ile bağlı olan bu kamyon kasasının devrilmesi an meselesiydi” diyerek korkusunu paylaştı.

Ülkemizde yolların durumunun herkes tarafından bilindiğini söyleyen bayan sürücü vatandaşımız “Bu kamyon kasasını taşına tır dorsesi ansızın büyük bir çukura düşse kamyon kasasının dorsenin üzerinden kayarak yola veyahut bir başka aracın üzerine düşmesi an meselesidir” diyerek endişesini paylaştı.

Sürücülerin taşımacılık yaparken, yolların durumunu da göz önüne alarak gerekli önlemleri alarak yolculuk yapması gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşımız herkesi yollarda duyarlı olmaya davet etti.