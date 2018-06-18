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Yollardaki çukurlar köstebek yuvası oldu

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Yollardaki çukurlar köstebek yuvası oldu
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizde her geçen gün kötüleşen anayolların sürücülere zor anlar yaşattığını dile getirerek, bu konudaki isyanlarını bizlerle paylaştılar.

Özellikle sık kullanılan Yonca Kavşağı – İskele anayolu ile Girne – Değirmenlik yolunun bazı noktalarında adeta köstebek yuvası gibi çukurlar oluştuğunu ifade eden vatandaşlarımız bu çukurlara düşen sürücülerin kaza tehlikesi yaşadığını vurguladılar.

Özellikle akşam saatlerinden sonra karanlık olan yollarda  bu çukurları fark etmenin güç olduğunu söyleyen sürücü vatandaşlarımız “Bu çukurlara düşen araçlar yoldan çıkmasalar bile, araçlarında amortisör diye bir şey kalmıyordur” diye sitem ettiler.

Karayolları Dairesi ekiplerinin artık bu çukurları bir an önce kapatarak sürücülerin ahlarını almaktan kurtulması gerektiğini belirten vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler.

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