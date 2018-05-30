Yollarda terör estiriyorlar

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, son zamanlarda en çok dikkatlerini çeken durumun ağır yük taşıyan TIR ve kamyonların adeta yollarda terör estirir gibi harekete etmeleri olduğunu söyleyerek sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen uzun araç sürücüsünün Lefkoşa içinde adeta diğer araçları hiçe sayarak sürüş yaptığını söyleyen vatandaşlarımız “Üzerinde taşıdığı dozerin sanki üstünde değilmiş gibi saatte en az 80 kilometre hızla hareket ediyordu. Önüne gelen araçları birer birer sağından veya solundan geçerek ilerledi” diye konuştular.

Bu ağır ve uzun vasıta şoförlerinin neden bu kadar kendilerine güvendiğini sorgulayan sürücülerimiz, “Sanki yollar onlara tapu edilmiş gibi başka araçlara şans tanımıyorlar” diyerek sözlerini tamamladılar.