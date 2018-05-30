banner107
KTÖS turnuvasında şampiyon Solidarity
KTÖS turnuvasında şampiyon Solidarity
53 0
Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi
Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi
264 0
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
117 0
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
112 0
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
91 0
İşte uçakların sırları
İşte uçakların sırları
232 0
Girne plajları doldu taştı
Girne plajları doldu taştı
123 0
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
110 0
banner82
banner147

Yollarda terör estiriyorlar

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, son zamanlarda en çok dikkatlerini çeken durumun ağır yük taşıyan TIR ve kamyonların adeta yollarda terör estirir gibi harekete etmeleri olduğunu söyleyerek sitemlerini paylaştılar.

Yollarda terör estiriyorlar
banner137

Fotoğrafta görülen uzun araç sürücüsünün Lefkoşa içinde adeta diğer araçları hiçe sayarak sürüş yaptığını söyleyen vatandaşlarımız “Üzerinde taşıdığı dozerin sanki üstünde değilmiş gibi saatte en az 80 kilometre hızla hareket ediyordu. Önüne gelen araçları birer birer sağından veya solundan geçerek ilerledi” diye konuştular.

Bu ağır ve uzun vasıta şoförlerinin neden bu kadar kendilerine güvendiğini sorgulayan sürücülerimiz, “Sanki yollar onlara tapu edilmiş gibi başka araçlara şans tanımıyorlar” diyerek sözlerini tamamladılar.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.