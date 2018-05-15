banner107
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
141 0
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
45 0
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
111 0
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
749 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
48 0
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
24 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
397 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
267 0
banner82
banner147

Yollarda tehlike kol geziyor

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, yaşanan onca ölümlü kazaya rağmen halen daha trafikte ders almayan sürücüler olduğunu ifade ederek bu konuda geçtiğimiz gün karşılaştıkları bir aracı fotoğraflayarak bize gönderdiler.

Yollarda tehlike kol geziyor
banner137

Özellikle, tali yollarda birçok aracın oldukça tehlikeli bir şekilde ilerlediğini dile getiren duyarlı sürücülerimiz “Fotoğrafta görülen araçla geçtiğimiz akşam İskele – Yonca Kavşağı anayolunda karşılaştık. Az daha bu aracın üzerine çakılıyorduk. Zira arka lambaları çok belirsiz bir şekilde yanmaktaydı” diyerek sitem ettiler.

Bu gibi tehlikeli yolculuk yapan araçların sürücülerinin neden geceleyin yola çıktığını anlayamadıklarını belirten vatandaşlarımız “Zaten bu araçlar eski ve ticari iş araçları geceleyin yollarda olmaları büyük tehlike” dediler.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.