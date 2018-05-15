Yollarda tehlike kol geziyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, yaşanan onca ölümlü kazaya rağmen halen daha trafikte ders almayan sürücüler olduğunu ifade ederek bu konuda geçtiğimiz gün karşılaştıkları bir aracı fotoğraflayarak bize gönderdiler.

Özellikle, tali yollarda birçok aracın oldukça tehlikeli bir şekilde ilerlediğini dile getiren duyarlı sürücülerimiz “Fotoğrafta görülen araçla geçtiğimiz akşam İskele – Yonca Kavşağı anayolunda karşılaştık. Az daha bu aracın üzerine çakılıyorduk. Zira arka lambaları çok belirsiz bir şekilde yanmaktaydı” diyerek sitem ettiler.

Bu gibi tehlikeli yolculuk yapan araçların sürücülerinin neden geceleyin yola çıktığını anlayamadıklarını belirten vatandaşlarımız “Zaten bu araçlar eski ve ticari iş araçları geceleyin yollarda olmaları büyük tehlike” dediler.