Yollarda tehlike kol geziyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı motorlu sürücülerimiz Karaoğlanoğlu bölgesinde kazılan yolların kapatılmaması nedeniyle büyük tehlike arz ettiğini dile getirerek bu konudaki sitemlerini ve uyarılarını paylaştılar.

Karaoğlanoğlu’nda kurulacak olan mobese kameraları için yolların kazıldığını söyleyen motorlu vatandaşlarımız, fotoğrafta da görüldüğü gibi neredeyse bir motosiklet lastiği genişliğinde yolun yırtıldığını ve uzun süredir böyle açık olduğunu vurguladılar.

Duyarlı vatandaşlarımız “Bütün motorcu arkadaşlarımıza dikkat etmeleri için uyarıyoruz. Maalesef memleketimiz işi yapıyor. Ne uyarı ne engel. Ansızın bir motosikletli bu kazılan yolun oluğuna takılıp yola düşerse ve arkadan gelen bir araba ona çarparsa ne olacak düşünmek bile istemiyoruz” dediler.

Kazılan yolların yanı sıra yol kenarlarında yağmur sularının kanalizasyona akması için açılan rögar kapaklarının da kapatılmadığını söyleyen sürücü vatandaşlarımız, birilerinin canlarının yanmadan bu yerlere inşallah müdahale edileceğini umu ettiklerini sözlerine eklediler.