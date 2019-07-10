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Yollarda tehlike hat safhada

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda rastladıkları bir balya yüklü tırın halini bizlerle paylaşarak, sitemlerini dile getirdiler.

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Yollarda tehlike hat safhada
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Sürücü vatandaşlarımız, fotoğrafta görülen balya yüklü kamyon veya tırın Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine doğru ilerlemekte olduğunu ancak balyaların her an yola devrilecekmiş gibi bir görüntüde olduğunu söyleyerek “Bu balyaları taşımak için bir yol daha yapmamaya çalışan çiftçimiz hem kendi mal ve can güvenliğini hem de diğer sürücülerin can güvenliği tehlikeye atıyor” dediler.

Balyaların iplerle bağlı olmasına karşın aşırı yükten dolayı sola taraf yattıklarını gözlemlediklerini belirten vatandaşlarımız “İplerle bağlı olan bu balyalar eğer yola dökülmüş olsa hem tır sürücüsü hem de arkadan gelen diğer araç sürücüsü büyük tehlike atlatacak. Bu nedenle bu riski göze alarak daha az yüklemeyle güvenli bir sürüş yapmalıydılar” diyerek sitemlerini paylaştılar.

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