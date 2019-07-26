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Yollarda şeytanla dans ediliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, ülkemizde yol güvenliğinin hem fiziksel olarak bozulduğunu hem de sürücüler tarafından alt üst edildiğini belirterek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla bazı kişilerin yollarda şeytanla dans ettiğini ifade ederek sitemlerini bizlerle paylaştı.

Yollarda şeytanla dans ediliyor
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Geçtiğimiz gün Turunçlu - Vadili yolunda ilerlerken önlerinde giden balya yüklü kamyon kasası taşıyan traktörün üzerindeki balyaların her an yola düşecek gibi yana yattığını ifade eden vatandaşımız, bu gibi tehlikeli durumlarla yol güvenliğinin kaybolduğunu iddia etti.

Yolların durumunun herkesin malumunun olduğunu söyleyen vatandaşımız “Bu traktörün taşıdığı balyalar yolda ansızın bir çukura düşse belki de tüm balyalar yola savrulacak hatta fotoğrafta görülen yan taraftaki bir aracın üzerine düşecektir” diyerek bu gibi şeytanla dans edilmesinin çok tehlikeli olduğunu sözlerine ekledi.

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