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Yollara bariyer yapmak için ne bekleniyor?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde önceki akşam meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitiren üç kişiyle birlikte adeta içlerine taş oturduğunu ifade ederek, bu ve bunun benzeri kazalarda en büyük ihmalin devlete ait olduğunu söyleyerek, bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Yollara bariyer yapmak için ne bekleniyor?
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Dünyada artık çift gidiş geliş yollarda hatta tek gidiş geliş olan yollarda bile şeritleri ayıran refüjlere bariyerler konulduğunu söyleyen vatandaşlarımız, ancak ülkemizde halen daha birçok anayolda bariyer olmadığı için karşı şeride geçen araçlar nedeniyle ölümle sonuçlanan kazalar olduğuna dikkat çektiler.

New Jersey bariyerleri denen beton bariyerlerin Lefkoşa-Mağusa anayolunda Cihangir Kavşağı’na kadar konulduğunu ve buralarda son yıllarda neredeyse ölümlü kazaların olmadığını belirten vatandaşlarımız, “Bu yola veya Girne-Lefkoşa anayoluna bariyer koymak çok mu külfetli? Alınan seyrüsefer ücretlerinin bir kısmını dahi bu bariyerlere ayırsalar tüm yollar bariyerli olacak” dediler.

Öte yandan küçük bir ülke olduğumuza vurgu yapan vatandaşlarımız “Uzmanlardan oluşan bir ekibin yollarımızdaki hata ve eksikleri tespit etmesi çok mu zor? Eğer böyle bir çalışma varsa neden gerekenler yapılmıyor?” diye sorguladılar.

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