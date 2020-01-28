Yollar mıcırla tamir edilemez ama…

Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele bölgesinden bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yolların adeta köstebek yuvasına döndüğünü ancak ne hükümetlerin ne de yerel yönetimlerin müdahale etmediğini bu nedenle de işin yine vatandaşa kaldığını ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

Kaldıkları Safaköy bölgesine giden yolun her geçen gün yol halinden çıktığını ifade eden vatandaşlarımız, bu nedenle son çare olarak kendilerinin yola mıcır dökerek oluşan çukurları kapatmaya çalıştıklarını kaydettiler.

Ancak bu yolun artık çok yıprandığı için mıcırla yamalamanın bir fayda etmeyeceğini bildiklerini dile getiren vatandaşlarımız, “Bu yollar bizim çabamızla düzelecek gibi değil. Ama arabalarımızın daha fazla yıpranmaması için bunu yapıyoruz” dediler.

Devlet yetkilileri veya yerel yönetimlerin yollar için büyük bütçeler ayırmasının şart olduğunu vurgulayan vatandaşlarımız, alınan seyrüsefer ücretleri başta olmak üzere kesilen cezaların dahi yollara harcanması gerektiğini sözlerine eklediler.