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Yollar köstebek yuvasına döndü

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Yollar köstebek yuvasına döndü
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, sürekli olarak kullandıkları gerek ana yolların gerekse tali yolların durumunun çok kötü olduğunu belirterek bu konudaki sitemlerini paylaştılar.

Özellikle Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan Hamitköy – Haspolat arası çift şerit yolun adeta kazaya davetiye çıkardığını belirten vatandaşlarımız, bunun yanında köy yollarının da her geçen gün bozulduğunu ve köstebek yuvasına döndüğünü kaydettiler.

Bize göndermiş oldukları fotoğrafın Dikmen – Lefkoşa tali yolundan bir nokta olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, “Her gün bu yolu kullanıyoruz ve bu gördüğünüz yol içerisindeki köstebek yuvası gibi çukurun, her an için bir kazaya sebebiyet vereceğini düşündüğümüz için diğer sürücüleri de uyarmak istiyoruz” dediler.

Bunun gibi bu yolda daha birçok bozuk yer olduğunu anlatan vatandaşlarımız, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı bu yolları gözden geçirerek gerekeni yapmaya davet ettiler.

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